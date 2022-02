Bargiggia: «Lukaku uno scarto! Credere al ritorno all’Inter errore clamoroso»

Lukaku non sta certo passando un momento felice al Chelsea e in giornata si è discusso di un eventuale, per quanto clamoroso, ritorno all’Inter (vedi articolo). Il giornalista Bargiggia è contrario a quest’ipotesi.

DA NON RIPRENDERE! – Il giudizio di Paolo Bargiggia su Romelu Lukaku e un ritorno all’Inter non è certo positivo. Dal suo account Twitter il giornalista critica la voce circolata oggi: “Credere in un ritorno di Lukaku per risolvere i problemi in attacco la prossima stagione è un errore clamoroso. 1) Il 3-5-2 di Simone Inzaghi non è quello di Antonio Conte 2) Le minestre riscaldate non funzionano mai 3) Sarebbe uno scarto della Premier League“.