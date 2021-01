Bargiggia: «Inter, Suning sòla cinese come Thohir! Ingaggio Conte imbarazzante»

Paolo Bargiggia

Bargiggia – giornalista sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, attacca duramente l’Inter. Nel suo mirino, in particolare, la proprietà Suning per la gestione societaria e l’allenatore Conte per il mercato

ATTACCO DIRETTO – Come al solito non ha mezze misure Paolo Bargiggia per andare all’attacco: «Mi immedesimo nei tifosi dell’Inter. Dopo la sòla con Erick Thohir, i tifosi interisti si erano illusi troppo con i cinesi di Suning. Ma nel calcio sono un po’ dei sòla i cinesi, che non danno una certa garanzia. Sono stati piuttosto deludenti come proprietà. E ora non possono portare fuori soldi, ma se li sono fatti spendendo male per seguire fino in fondo Antonio Conte. Hanno speso 250 milioni di euro. Ben 80 per Romelu Lukaku, 40 per Achraf Hakimi e il resto per gli altri. L’ingaggio di Conte è scandaloso, un milione netto al mese. Imbarazzante. I cinesi all’Inter hanno toppato in pieno». Questa la critica, piuttosto esagerata, di Bargiggia sull’Inter di oggi.