Bargiggia stronca Gasperini: «Antisportivo e piangina, chieda scusa»

Bargiggia all’attacco di Gasperini, reo di aver polemizzato fin troppo dopo Inter-Atalanta. Il giornalista non gliele manda a dire.

ALL’ATTACCO – Le polemiche post Inter-Atalanta di Gian Piero Gasperini non sono passate inosservate e inascoltate. Il tecnico della Dea, nonostante la sconfitta ampiamente meritata dei suoi visto il dominio in lungo e in largo dell’Inter, si è attaccato a degli episodi arbitrali della partita. In particolare a quello relativo al primo gol di Denzel Dumfries. A detta sua, l’olandese avrebbe fatto fallo su Giorgio Scalvini. Polemica sterile e inutile, in quanto il difensore orobico si è lasciato vistosamente andare perdendo la marcatura sul giocatore nerazzurro. Gasperini, criticato ieri anche da Giovanni Capuano, nelle ultime ore ha ricevuto pure la ramanzina da Paolo Bargiggia. Questo il suo post X al vetriolo: «Antisportivo e piangina come sempre quando perde. Gasperini dovrebbe invece chiedere scusa ai tifosi dell’ Atalanta e al calcio italiano per aver snobbato la Supercoppa schierando una formazione da amichevole del giovedì».