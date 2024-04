Bargiggia esagera: «Inter, la nuova proprietà potrebbe vendere un big!»

Nel corso della puntata di Tv Play, Paolo Bargiggia ha parlato in collegamento dell’attuale situazione in casa Inter. Tra i tanti temi toccati, anche la situazione dei rinnovi e delle operazioni di mercato.

FUTURO – Paolo Bargiggia, giornalista sportivo, nel corso della puntata di TV Play, ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter. Queste le sue parole: «Rinnovi Inter? Credo non si sbloccheranno fino a quando non si sbloccherà la vicenda di Oaktree. Quando hanno potuto fare due operazioni come Zielinski e Taremi era stato dato l’ok di Zhang. Credo che i rinnovi o altre operazioni di mercato siano rallentati perché Marotta che garantisce una continuità aspetta delle indicazioni dalla nuova proprietà eventualmente. La nuova proprietà potrebbe decidere anche di vendere Lautaro Martinez volendo. Ribadisco che non è una notizia, ma un paradosso. Arrivi in difesa? Io seguirei più la pista Hermoso che va a scadenza e non quella che porta a Scalvini. In attacco, invece, è sempre da tenere in considerazione Gudmundsson come vice Thuram. Da capire anche se il Genoa sia interessata a contropartite, o capire l’Inter cosa vuole fare con Carboni se tenerselo o mandarlo in prestito. Sulla difesa sarà un’operazione low-cost. Da vedere anche la situazione che riguarda Dumfries, che non vuole rinnovare ma non ha offerte soddisfacente. Carboni? Vuole determinate garanzie per restare all’Inter».