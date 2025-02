Bargiggia critico: «Insospettito dalle dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia della Juventus!»

Paolo Bargiggia ha criticato Simone Inzaghi per le sue parole, alla vigilia di Juventus-Inter, sui torti arbitrali subìti dai nerazzurri nelle ultime sfide.

IL PUNTO – Paolo Bargiggia ha detto la sua a Netweek Sport sulle parole spese da Simone Inzaghi in merito alle decisioni arbitrali sfavorevoli all’Inter nelle ultime settimane. Il giornalista le ha giudicate in modo negativo: «Secondo me, non si tratta di un allenatore che sta sempre a lamentarsi, non è il Mourinho della situazione. Quello che però mi può insospettire è che Inzaghi lo abbia fatto alla vigilia di una partita importante, quale quella contro la Juventus in campionato».

Bargiggia su Motta in vista della sfida contro Inzaghi

IL COMMENTO – Bargiggia ha poi proseguito enunciando alcune delle scelte del tecnico Thiago Motta per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi: «Mbangula a Motta piace, sta facendo bene, per cui potrebbe partire titolare. Il ballottaggio, l’unico dei bianconeri, è quello con Nico Gonzalez. Ricordiamo che la Juventus giocherà senza Douglas Luiz e con Cambiaso in panchina. Weah a destra sta facendo bene, anche in Coppa. In mezzo giocherà Kolo Muani, a destra Conceicao, con Yildiz che non ci sarà dall’inizio. Riposerà Locatelli, mentre Kelly partirà dalla panchina».