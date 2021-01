Baresi: «Triplete indimenticabile. Mourinho fantastico, c’erano venti campioni»

Giuseppe Baresi, osservatore dell’Inter, ripercorre l’annata del Triplete, in cui ricopriva il ruolo di vice di José Mourinho. Ecco le sue parole, mentre era ospite a “Che Tempo Che Fa”, su “Rai3”.

INDIMENTICABILE – La vita di Giuseppe Baresi è a tinte (quasi) esclusivamente nerazzurre. 559 presenze e 13 reti da calciatore, con sei trofei alzati al cielo (2 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa UEFA, 1 Supercoppa Italiana). E poi un’intera carriera nello staff tecnico, dalle giovanili fino alla prima squadra. Al suo arrivo a Milano, José Mourinho lo sceglie come suo vice, e insieme raggiungono il tetto d’Europa. Ecco i ricordi di Baresi della magica stagione del Triplete 2010: «Sono stati dei momenti indimenticabili. Anche perché mi hanno dato l’opportunità di conoscere un allenatore fantastico, grande comunicatore. Aveva intelligenza e velocità nelle decisioni. E poi ho conosciuto dei campioni. C’erano venti campioni, qualsiasi giocatore mettevi in campo era disponibile a dare tutto per tutti. È stata un’esperienza bellissima per tutti».