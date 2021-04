Baresi: «Senza ambizione non si inizia niente, il lavoro paga»

Regina Baresi, capitano di Inter Women, ha espresso un suo personale pensiero sulle sue ambizioni e le sue motivazioni attraverso il suo profilo twitter.

Regina Baresi ha affidato al suo profilo twitter un pensiero personale sulle ambizioni e sul suo amare il suo lavoro di calciatrice. Le parole della capitano di Inter Women: «Ho sempre pensato che senza ambizione è meglio non iniziare niente. Serve avere la determinazione di voler migliorare, ogni giorno, a qualsiasi età. Il lavoro, in teoria, paga sempre. E ho capito che l’unico modo per riuscire a fare un gran bel lavoro è amare quello che faccio».