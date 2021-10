Baresi: «Mi piace molto Bastoni. La difesa italiana ha un buon futuro»

Franco Baresi, grande leggenda del Milan, è intervenuto in collegamento su 90°minuto, ha parlato del futuro della difesa italiana, elogiando il centrale dell’Inter Alessandro Bastoni

DIFESA − Queste le parole dell’ex bandiera del Milan Baresi sul difensore nerazzurro: «Tra i difensori italiani, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono al momento quelli con maggior esperienza. A me piace molto Alessandro Bastoni per il futuro della difesa italiana. Mi piace anche Alessio Romagnoli». Bastoni ha ormai guadagnato il posto da titolare all’Inter. Inoltre, è diventato campione d’Europa in estate con la maglia della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il difensore è stato convocato anche per le prossime gare dell’Italia.