Baresi: «Oriali professionista di alto profilo. Importante per l’Inter»

Giuseppe Baresi, ospite della puntata di “I M Trophy” su “DAZN Italia”, ha parlato dello Scudetto vinto nell’annata 1970-1971, elogiando un altro grande nerazzurro: Lele Oriali.

MODELLO – Giuseppe Baresi ha parlato di Gabriele Oriali, elogiandolo sia come giocatore dell’Inter, sia come professionista. Queste le sue parole: «È un altro capitano, un mediano come dice Ligabue, importante per l’Inter. Lui aveva già vinto credo, forse c’era già nel ’71 con Herrera. Quando mi sono avvicinato alla prima squadra era il giocatore che volevo seguire, il mio modello sia per l’impegno sia per le sue caratteristiche. Un grande lavoratore e un professionista sicuramente di alto profilo».