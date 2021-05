Baresi: «Inter con l’Udinese libera di mente. Festeggeremo in campo»

Beppe Baresi ha parlato a Inter TV della partita di domani contro l’Udinese. L’ex difensore e assistente dei nerazzurri ritiene che sarà una festa in tutti i sensi, e magari anche una sfida ricca di gol.

CHIUSURA IN BELLEZZA – Giuseppe Baresi non ha dubbi su cosa possa rappresentare Inter-Udinese, ultima giornata di Serie A: «Giochiamo contro una squadra che si è salvata con buon anticipo rispetto alla fine del campionato. Noi festeggeremo in campo, spero con una buona vittoria. Poi ci sono gli attaccanti che sperano di aumentare il proprio carnet di gol: credo che l’Inter andrà in campo libera di mente, ma per vincere. I giocatori dell’Udinese vorranno fare una buona partita e mettersi in mostra, trovando anche una sistemazione migliore. Non perché l’Udinese non sia una buona società, ma per trovare altre squadre di valore maggiore».