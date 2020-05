Baresi: “In un derby mi sono rotto un braccio, non sapevo…”

Condividi questo articolo

Franco Baresi, che oggi compie 60 anni, è stato l’ospite di oggi di “Casa Sky Sport”. L’ex capitano del Milan ha raccontato, tra i tanti aneddoti sulla sua lunga carriera in rossonero, un episodio in un derby contro l’Inter

IL BRACCIO ROTTO – Una volta Baresi si ruppe un braccio in un derby durante uno scontro di gioco con l’attaccante nerazzurro Klinsmann: «Riuscii a intervenire su Klinsmann e cercando di prendere la palla prese il mio braccio rompendomelo. Mancava poco alla fine della partita, 10 minuti, sentivo dolore ma non pensavo fosse rotto. Riuscìì a finire la partita e dopo dalle lastre fu evidenziata la frattura. Saltai la supercoppa col Barcellona, ma riuscii a recuperare per la finale di Intercontinentale contro il Medellin».