Baresi: «Fede Inter? Questione di cuore e di sangue. Il mio idolo è lui…»

Regina Baresi ha rilasciato un’intervista esclusiva su Radio Nerazzurra parlando del suo amore per l’Inter nonché della sua carriera da giocatrice. Qui un estratto delle sue dichiarazioni

IDOLO E FEDE − Regina Baresi non ha dubbi sul giocatore preferito e sul suo amore per i colori nerazzurri: «Il giocatore dell’Inter a cui sono affezionata di più è Ronaldo. L’ho amato, ho scelto il nove per lui. L’ho preso come esempio per le giocate in campo, giocatore di riferimento. Lui è nel cuore mio e tutti gli interisti. La Juventus rimane sempre un po’ la squadra da battere perché è quella che ha vinto sempre negli ultimi anni. Col Milan, gara a se. Tante emozioni familiari forti. Sono due rivalità importanti entrambe ma diverse. Papà mi ha lasciato completa liberà sulla squadra da tifare, a me e a mio fratello. Io però ho sempre giocato con la maglia dell’Inter, questione di cuore e di sangue».

Per ascoltare l’intervista integrale di Regina Baresi su Radio Nerazzurra potete cliccare al seguente link (clicca QUI).