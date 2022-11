Baresi esclude l’Inter: «Scudetto? Lotta a due tra Napoli e Milan come negli anni 80-90»

Franco Baresi, intervistato da Sky Sport, ha escluso l’Inter dalla corsa scudetto in questa stagione. Secondo lui sarà una battaglia aperta tra Milan e Napoli, ricordando gli anni ’80 e ’90.

LOTTA SCUDETTO – Franco Baresi esprime una sua opinione riguardo la lotta scudetto in questa stagione in Serie A: «Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ricordando gli anni ’80 e ’90 dove tra le due squadre si giocavano grandi sfide. Sarà una lotta Milan-Napoli fino alla fine e che vinca il migliore. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra matura capace di competere anche in questa stagione».