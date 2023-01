Baresi avverte l’Inter: «Il Milan arriva convinto di far bene! Finale meritata»

L’ex libero e leggenda del Milan, Baresi, presente a Riad in vista della Supercoppa Italiana tra rossoneri e Inter ha parlato alla vigilia esprimendo la sua fiducia nei confronti della squadra di Pioli

CONSAPEVOLEZZA − Alla vigilia della Supercoppa Italiana, Franco Baresi si esprime così ai microfoni di Mediaset: «Derby di Supercoppa Italiana contro l’Inter? Il Milan arriva non da un periodo felicissimo, ma arriva convinto di far bene. Ci siamo meritati questa partita facendo una stagione incredibile, la squadra non deve mai togliersi di testa la convinzione di poter far bene contro chiunque. Abbiamo ottimi giocatori e consapevolezza».