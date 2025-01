Barella la vera certezza a centrocampo: è in una top 4 dell’Inter – TS

Nicolò Barella è instancabile. Tra i centrocampisti dell’Inter è quello che ha giocato di più. Per Simone Inzaghi è una certezza assoluta. Tuttosport sottolinea come Barella sia un giocatore di caratura mondiale.

INAMOVIBILE – Nicolò Barella nella scacchiera di Simone Inzaghi è non solo inamovibile ma anche imprescindibile. Insieme a Hakan Çalhanoğlu ed Henrikh Mkhitaryan, Inzaghi ha costruito uno dei centrocampi più forti d’Europa. Molte delle fortune dell’Inter passano dalla mediana. Un reparto fondamentale per il sistema di gioco del tecnico piacentino, dove Barella, quest’anno, spicca per numeri e prestazioni. Il giocatore della nazionale italiana emerge anche grazie ai frequenti stop del turco, bloccatosi già quattro volte in questa stagione. Anche l’armeno si è dovuto fermare per un problema muscolare ma bisogna anche considerare che a breve compirà 36 anni. A questa situazione non proprio idilliaca bisogna anche annotare che i sostituti come Davide Frattesi, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani non stanno rendendo a dovere. Per questo motivo l’Inter sta sondando alcuni profili per tenere il centrocampo competitivo.

Nicolò Barella è tra i giocatori più utilizzati da Inzaghi

INSTANCABILE – Barella, fortemente voluto da Antonio Conte è un patrimonio inestimabile per la società nerazzurra. È una pedina fondamentale per Inzaghi e un giocatore importante per la nazionale italiana. Per confermare ciò ci vengono incontro i numeri di questa stagione. Barella è il 4 giocatore più utilizzato nella rosa dell’Inter, infatti ha all’attivo 1.761 minuti giocati. Inoltre ha realizzato 3 gol e fornito ben 4 assisti in questo campionato. Non è esente anche lui da infortuni. Tra settembre ed ottobre per un problema muscolare ha dovuto fermarsi. Però poi c’è sempre stato. Infatti delle 23 partite disputate 21 le ha iniziate da titolare. Quindi al momento è l’unico del suo reparto ad aver mantenuto e assicurato prestazioni simili alla passata stagione. Domani ci sarà da affrontare l’Empoli e Barella, come al solito, sarà in prima linea.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini