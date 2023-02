Barella torna al ‘Marassi’, lo stadio giusto per superare un record personale – CdS

Nicolò Barella torna a giocare allo Stadio Marassi di Genova dove nel 2018 segnò il suo sesto gol stagionale in campionato con la maglia del Cagliari (contro il Genoa). Contro l’Inter oggi sfida la Sampdoria, e insegue lo stesso record personale. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere la partita giusta.

RECORD PERSONALE – Nicolò Barella torna a giocare allo Stadio Marassi di Genova con la voglia di tornare a segnare dopo tre mesi e mezzo. In questa stagione il centrocampista italiano si è imposto in Italia e in Europa, segnando un totale di 6 gol e 7 assist complessivi. Contro la Sampdoria il centrocampista italiano insegue un record personale, vale a dire superare quota sei gol stagionali. Il totale tra Serie A e Champions League lo porterebbe a 7, una somma di reti mai raggiunta in una singola annata. Il picco più alto di gol, Barella lo aveva toccato nel 2018 con la maglia del Cagliari: la sua sesta esultanza scattò proprio nel capoluogo ligure, però contro il Genoa. Come se non bastasse, a Barella non manca molto per salire sul podio degli assist per il nostro campionato: l’anno scorso ce l’ha fatta, stando dietro soltanto a Berardi e al suo compagno Calhanoglu. Undici in totale, nella stagione passata, mentre in questa la doppia cifra si sta avvicinando.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona