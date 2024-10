Barella spinge per il recupero. L’Inter spera in una data – SM

Nicolò Barella ha saltato le ultime partite dell’Inter per un problema di natura muscolare fatto registrare nel derby con il Milan. Il centrocampista spinge per il recupero, un obiettivo per Sport Mediaset.

INFORTUNIO – Una distrazione del retto femorale della coscia destra ha impedito a Nicolò Barella di giocare le partite contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Il calciatore che sembrava più in forma nell’Inter non è stato a disposizione di Simone Inzaghi proprio dopo il derby perso con il Milan. Un momento difficile per tutti, peggiorato poi con il problema di Barella. L’Inter ha risposto bene e con tre vittorie consecutive, anche se la difesa non ha ancora convinto.

Barella sulla via del recupero: la sorpresa

RIENTRO – Oggi l’Inter sarebbe dovuto tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile. Ne sono rimasti pochi agli ordini di Inzaghi, tra questi la maggior parte dei difensori con cui lavorare e migliorare ciò che non è andato al meglio. Barella ha voluto comunque mandare un segnale: ieri si è presentato al Bper Training Center per seguire il programma che prevede il rientro in gruppo durante la prossima settimana. L’obiettivo è quello di essere disponibile per la partita contro la Roma, da capire poi se dal primo minuto o a gara in corso.