Barella show, l’Inter gode! Un oro che Pep provò a prendere – CdS

L’oro dell’Inter si chiama Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è stato autore di una grandiosa gara contro il Manchester City di Guardiola. A lui pure il premio di MVP.

PROVA MAIUSCOLA – Nessuna sorpresa, ormai è tra i migliori centrocampisti in circolazione. E chi non lo pensa è un bugiardo patentato. Nicolò Barella ha incantato ieri sera l’Etihad con una prestazione da incorniciare, tanto da meritarsi il premio di MVP di Manchester City-Inter. Una partita pressoché perfetta del centrocampista sardo, che con la fascia al braccio, complice l’assenza dal primo minuto di Lautaro Martinez, ha guidato la sua Inter con qualità, tenacia e carisma. Nessuna paura contro i tre tenori di Pep Guardiola, Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva. Barella è stato il migliore in assoluto. Proprio davanti a Pep, che un estate fa chiese al Manchester City di portarlo in Inghilterra.

Barella e le pressioni del Manchester City: l’Inter se lo gode

RETROSCENA – Barella, infatti, riferisce il Corriere dello Sport, stregò Guardiola la notte dell’Ataturk del 10 giugno 2023. La coppa andò al Manchester City, ma Pep non dimenticò la grande prestazione del centrocampista sardo. Lo stesso DS dei Citizens, Txiki Begiristain, prese informazioni sul giocatore, allora pressato pure da Liverpool e Bayern Monaco. Se oltre a Gundogan fosse andato via anche Bernardo Silva, su cui pendeva un’offerta del PSG da 70 milioni di euro, allora Barella sarebbe diventato l’obiettivo primario degli inglesi. Non se ne fece più niente. Uno perché il portoghese restò poi a Manchester e due perché Barella non aveva alcuna intenzione di salutare Milano. Due mesi fa ha pure rinnovato il contratto. E l’Inter si gode il suo oro.