Barella, rientro graduale! Inzaghi fissa i giorni di lavoro per l’Inter – TS

Barella ieri si è operato al naso e il suo rientro in gruppo sarà graduale, step by step. Intanto, oggi la squadra si allena, ma Inzaghi ha già fissato tutto il programma per i giocatori rimasti all’Inter.

TAPPE – Ieri operazione perfettamente riuscita per Nicolò Barella, che adesso farà una piccola riabilitazione prima di riprendere il lavoro con il gruppo. Il centrocampista sardo, ieri interpellato anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano, farà un programma personalizzato cercando di evitare contatti in campo con i propri compagni. Dalla prossima settimana sarà regolarmente con il resto della squadra per iniziare a preparare le partite post sosta. Per quelli rimasti ad Appiano Gentile, oggi riprendono i lavori ad Appiano Gentile. Inzaghi, riferisce Tuttosport, ha programmato tre sedute mattutine (domani, giovedì e venerdì) e weekend libero.

Barella col gruppo da settimana prossima: Inzaghi con un dubbio sui lavori in casa Inter

UN DUBBIO – Prossima settimana ci sarà il rientro dei vari nazionali. In quel caso, Inzaghi dovrà decidere se partirà già da lunedì con i lavori oppure direttamente da martedì, quando è fissato appunto il ritorno di alcuni giocatori. bisognerà prepararsi al meglio per il trio di impegni, il Monza in campionato domenica 15, l’esordio in Champions League con il City a Manchester di mercoledì e infine il derby, che dovrebbe giocarsi il 22 sera.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati