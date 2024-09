Barella e il recupero per Monza-Inter: l’iter previsto per il rientro in campo – SM

Nicolò Barella si opererà al setto nasale per risolvere un problema di sinusite che gli impedisce di respirare al meglio. Nella giornata di oggi sarà successivamente dimesso per poter intraprendere il percorso di recupero in vista di Monza-Inter.

LA SITUAZIONE – Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, tornerà già nella giornata di oggi, 2 settembre, a casa dopo aver subito un’operazione al naso per superare il problema di sinusite da lui avvertito da tempo. Il calciatore nerazzurro, ovviamente non convocato dalla Nazionale per gli impegni di Nations League dell’Italia, intraprenderà un percorso personalizzato in questa settimana per poter prepararsi alle prossime sfide con la maglia dei meneghini.

Barella e l’iter per tornare in campo in occasione di Monza-Inter!

LO SCENARIO – Come riportato da Sport Mediaset, sarà a partire dalla prossima settimana che il centrocampista italiano rientrerà a pieno regime in gruppo per preparare la gara contro il Monza. L’intenzione del calciatore sardo è quella di farsi trovare pienamente pronto per l’inizio del percorso che vedrà i nerazzurri impegnati sia in Italia che in Europa. Non dovrebbero esserci dubbi riguardo la partecipazione del classe 1997 ai prossimi impegni dell’Inter. Con un obiettivo chiaro in mente: trascinare i meneghini verso gli obiettivi prefissati insieme a staff tecnico e dirigenza.