Barella recuperato, Vidal punta alla sfida contro il Sassuolo – CdS

Barella pienamente recuperato, ci sarà in Inter-Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport, invece, Vidal punta alla sfida successiva di campionato.

RECUPERO – Barella ha smaltito il fastidio al ginocchio e ci sarà in Inter-Atalanta, in programma domani alle 18. Arturo Vidal, invece, ieri ha svolto solo terapie e punta alla sfida contro il Sassuolo, cioè quella prima per la sosta. Il cileno, a quel punto, probabilmente sarà convocato dalla sua nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2022. Sensi invece sarà disponibile solo dopo la sosta.

Fonte: Corriere dello Sport