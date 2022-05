Barella primo italiano a segnare per l’Inter in finale Coppa Italia dal 1981/82

L’Inter ricorda un dato su Nicolò Barella, protagonista della finale di Coppa Italia vinta dalla squadra nerazzurra contro la Juventus.

TWEET – Il messaggio dell’Inter pubblicato tramite il proprio account Twitter. “Nicolò Barella è il primo giocatore italiano a segnare per l’Inter in una Finale di Coppa Italia dal gol nella finale di ritorno del 1981/82 contro il Torino di… Vi ricordate chi?“. Il gol lo segnò Alessandro Altobelli al 23′ nella partita in casa della formazione granata, finita 1-1 e vinta dalla squadra nerazzurra grazie al successo della gara di andata per 1-0 (rete di Aldo Serena al 40′).

Fonte: Twitter Inter