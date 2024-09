Barella prende fiato. Lo scenario e i tempi di recupero

Nicolò Barella si ferma per qualche minuto: il centrocampista dell’Inter ha svolto l’operazione che è riuscita perfettamente. Ora qualche giorno di riposo prima di rientrare alla Pinetina.

INTERVENTO – Dopo l’intervento di oggi al naso, Nicolò Barella salterà qualche giorno di allenamento prima di rientrare a pieno regime ad Appiano Gentile. Come anticipato nel pomeriggio, l’idea è quella di riaverlo a disposizione già dalla trasferta di Monza che aprirà il duro trittico contro Manchester City e Milan. Il centrocampista dell’Inter ha sentito anche il tecnico Luciano Spalletti che ha capito le intenzioni dell’azzurro e ha lasciato parole al miele per il sardo. Adesso l‘Inter lavorerà con attenzione al rientro di Barella perché sarà fondamentale riaverlo nelle migliori condizioni. Allo stesso tempo Simone Inzaghi sa di poter avere l’imbarazzo della scelta a centrocampo, con Frattesi che scalpita per un posto da titolare così come Piotr Zielinski che vuole lasciare il suo segno.

TEMPO – Dopo i due gol dello scorso anno, Nicolò Barella si è presentato alla grande con il super gol rifilato all’Atalanta. Nicolò Barella sfrutterà la pausa delle Nazionali per prendersi qualche giorno di riposo per poi fare rientro alla Pinetina e iniziare ad allenarsi in palestra in attesa del rientro dei compagni impegnati con le rispettive nazionali. Da quel momento in poi, se tutto dovesse andare bene Barella tornerà a correre con i compagni nel gruppo completo. Lo staff medico in questi giorni seguirà ancor di più da vicino il centrocampista nerazzurro così da dare a Simone Inzaghi un piano dettagliato sul suo eventuale utilizzo.