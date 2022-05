Barella: «Onore ricevere il premio Prisco, contento di far parte dell’Inter»

Barella ha ricevuto il premio Prisco a Chieti in onore dell’avvocato Peppino Prisco, figura iconica del mondo Inter. Il centrocampista sardo ha voluto ringraziare tutti e ribadito la sua gioia di far parte della famiglia nerazzurra

SODDISFAZIONE − Le parole di Barella riprese da Football News 24 dopo aver ricevuto il premio dedicato a Peppino Prisco: «Volevo salutare tutti e ringraziare chi mi ha votato per questo prestigioso premio. E’ dedicato ad una persona che per tutti i tifosi dell’Inter e del calcio è una figura iconica. Ringrazio ancora tutti per avermi votato, mi fa molto piacere. Sono molto contento di far parte della famiglia Inter dato che questo premio è dedicato ad una leggenda del nostro club».