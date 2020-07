Barella, oggi gli esami ma problema pregresso. Stop necessario? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” ribadisce quanto comunicato dall’Inter nella giornata di ieri, riguardo al problema muscolare di Nicolò Barella (QUI i dettagli), che lo ha tenuto fuori dal match contro il Bologna. Un risentimento muscolare lo tormenta da qualche partita e Antonio Conte pensava di poterla gestire in maniera diversa

PIOVE SUL BAGNATO – L’Inter subisce la rimonta del Bologna e questo rischia di non essere il problema principale dopo il pomeriggio di ieri. C’è il rischio concreto di perdere Nicolò Barella per un po’, dopo che il centrocampista sardo è stato tenuto fuori dal match di San Siro per un problema muscolare. Sliding doors con Marcelo Brozovic, che ieri ha rimesso piede in campo dopo aver smaltito le sue noie fisiche. Oggi il centrocampista sardo sosterrà gli esami strumentali del caso, ma secondo “La Gazzetta dello Sport” si tratta di un problema che Barella si trascina da qualche settimana. Aveva già saltato il Sassuolo proprio per evitare un sovraccarico, ma il problema sembra essere ritornato con le fatiche della doppia sfida contro Parma e Brescia. Le defezioni in mediana continuano a tormentare Antonio Conte, ancora costretto a fare a meno di Stefano Sensi e Victor Moses.

