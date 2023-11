Barella, numeri e qualità con l’Italia. Adesso c’è Juventus-Inter – CdS

Nicolò Barella al centro della Nazionale Italiana. Luciano Spalletti ha puntato sul talento dell’Inter: adesso Simone Inzaghi spera di rivederlo rigenerato nella sfida contro la Juventus.

LEADER – Il match conclusivo delle qualificazioni a Euro 2024 restituisce a Simone Inzaghi la versione migliore di Nicolò Barella. Lunedì sera, nella gara di Leverkusen contro l’Ucraina, il sardo è stato al centro dell’attenzione. Non ha mai smesso di correre, ha regalato perle a centrocampo ed è riuscito a impensierire Trubin. Come spiega il Corriere dello Sport, il lavoro portato a termine da Barella si è chiuso con il segno positivo.

NUMERI – Il centrocampista azzurro infatti, è quello che ha regalato più assist (4) nelle qualificazioni. Due sono arrivati nella stessa partita contro la Macedonia del Nord nella gara di venerdì sera all’Olimpico. Per quanto riguarda i minuti giocati, Barella è il secondo giocatore italiano con 571’, davanti a lui solo il portiere Donnarumma, (720’). Continuano i numeri positivi per Barella che si piazza secondo (dopo Di Lorenzo) per quanto riguarda il maggior numero di passaggi tentati (356 a 394) e il terzo con più passaggi completati (311, davanti solo Di Lorenzo a 343 e Bastoni a 318). Barella con 9 tiri totali in porta risulta il terzo giocatore insieme a Raspadori e Chiesa (13-10).

DERBY – Con la Juventus all’orizzonte, adesso Simone Inzaghi punterà sulla sua qualità per provare a far male la vecchia Signora anche a centrocampo. Sarà proprio lui l’asso nella manica del tecnico dell’Inter per il derby d’Italia di domenica. Inzaghi è stato bravo a risparmiare Barella in alcune occasioni sapendo che Spalletti lo avrebbe spremuto nell’ultimo raduno azzurro. Il centrocampista nerazzurro infatti, nelle settimane post-Inghilterra, ha riposato quasi un tempo contro il Torino e ha giocato solo 66 minuti su 180 disponibili contro il Salisburgo. Adesso un trittico pericoloso, con Juventus, Benfica e Napoli nel giro di una settimana.

