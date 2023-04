Barella non trema dimostra e di essere un giocatore vero – CdS

Nicolò Barella contro il Benfica ha offerto una prestazione da centrocampista totale. L’ex Cagliari ha mostrato grande grinta e grande qualità

GIOCATORE VERO – Ieri Nicolò Barella ha deciso la sfida con il Benfica con una prestazione da giocatore totale. I giocatori veri vengono fuori nelle partite vere e ieri il centrocampista sardo ha dimostrato di non tremare nelle grandi sfide, abbinando alla solita quantità anche un grande lavoro di qualità, come mostrato in occasione del primo gol. Al momento si può dire che il classe ’97 sia il migliore centrocampista italiano per carattere, corsa e tiro. La sua forza resta anche nel carattere peperino, senza il quale non sarebbe il centrocampista che attrae interesse anche dai club esteri. L’Inter al momento se lo tiene stretto, sapendo che l’anno prossimo potrebbe non restare a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Cristiano Gatti