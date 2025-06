Barella non dimentica: «Grazie Inzaghi per le emozioni vissute insieme!»

Nicolò Barella ha omaggiato Simone Inzaghi, che sta per diventare formalmente il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, ricordando le gioie vissute all’Inter.

IL MESSAGGIO – Nicolò Barella è solo l’ultimo, in ordine di tempo, a ringraziare Simone Inzaghi per le stagioni disputate insieme all’Inter. Il centrocampista nerazzurro, cresciuto sia tatticamente sia in termini di mentalità nelle ultime 4 annate, ha voluto omaggiare in questo modo il suo ex allenatore con una storia pubblicata su Instagram: «Un immenso grazie a te per tutte le emozioni vissute in questi 4 anni insieme».

Barella e non solo: Lautaro Martinez si esprime sull’addio di Inzaghi all’Inter!

IL CAPITANO – Oltre a Barella, Lautaro Martinez si era già espresso, nella mattinata di oggi 4 giugno, proprio sul tema della separazione di Inzaghi dall’Inter. Il capitano nerazzurro ha posto l’accento sulla libertà di scelta del piacentino, ribadendo come l’atteggiamento della squadra meneghina debba essere immediatamente rivolto al futuro: «Sono decisioni personali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui ieri. È una decisione che ha preso lui, con la dirigenza. Dobbiamo voltare pagina e cercare il meglio nella Coppa del Mondo per Club».

MIGLIORATO – Dei calciatori che hanno rivolto un pensiero al tecnico Inzaghi non può non ricordarsi il caso di Denzel Dumfries, uno dei calciatori cresciuti maggiormente negli ultimi anni insieme a Barella e Lautaro Martinez. Di seguito il suo messaggio: «Mister e staff, sono stati quattro anni fantastici in cui abbiamo ottenuto molti successi. Ma soprattutto siamo cresciuti come una famiglia. Fin dal primo giorno ci siamo sentiti come a casa, siete tutti fantastici. Grazie mille!».