Barella: «Mondiale per Club, DNA Inter vincere trofei! Lautaro Martinez leader»

Anche Nicolò Barella è stato interrogato sulla prossima competizione che vedrà l’Inter protagonista, cioè il Mondiale per Club. Di questo ne ha parlato il centrocampista italiano, così come il capitano Lautaro Martinez, in un’intervista pubblicata sui canali ufficiali della FIFA.

NUOVA COMPETIZIONE – Nicolò Barella tornerà dunque in America per disputare da protagonista il Mondiale per Club con l’Inter, ma ha anche altri sogni nel cassetto: «Giocare il Mondiale per Club, in America, sarà un’esperienza bellissima! Anche perché è la prima volta in un nuovo format. Sarà anche una delle prime volte che vedo l’America perché sono stato solo in ritiro per pochi giorni. Quindi sarà una bellissima esperienza. Sono curioso anche perché sono un appassionato di NBA, lo seguo, mi piacerebbe sicuramente vedere il loro approccio alle partite, la loro cultura sportiva, e non parlo solo della NBA. Vedere come vivono loro le partite, il pre-partita, la routine. Io ho sempre detto, dato che andiamo lì, che tra tutti gli sportivi il mio idolo è LeBron James. Quindi sicuramente, se ci fosse la possibilità, anche solo di andare a vedere una sua partita, mi farebbe molto piacere».

L’IMPORTANZA DEL CAPITANO – Nicolò Barella parla così di Lautaro Martinez: «Lui è il nostro capitano, un vero leader all’interno dello spogliatoio. Sa cosa vuol dire vincere e trasmettere che cos’è l’Inter, quindi sicuramente è un punto di riferimento per tutti noi, e lo sarà ancora di più, dato che ha avuto la fortuna di giocare tante partite internazionali. Tutto questo a prescindere dalla fascia da capitano. Oltre l’importanza del gruppo, avremo bisogno anche dei singoli».

Gli obiettivi al Mondiale per Club e le sfide in programma

TRAGUARDI – Nicolò Barella come Lautaro Martinez punta a vincere tutte le partite e tutte le competizioni e cita Simone Inzaghi: «L’obiettivo, come già detto anche dal nostro allenatore, è quello di vincere sempre. L’Inter nel suo DNA ha la voglia di vincere e alzare trofei. Sicuramente in tutte le competizioni in cui partecipiamo il nostro obiettivo è vincere, cercare di alzare il trofeo per noi, per i nostri tifosi, per tutta l’Inter. Quindi andremo là con la voglia di fare bene. Ma ci saranno tanti fattori da valutare».

SFIDE IMPORTANTI – L’Inter affronterà il River Plate, ma anche il Monterrey. Il pensiero di Nicolò Barella: «90mila tifosi contro il Monterrey? Siamo abituati a questi palcoscenici, San Siro per esempio ci aiuta tanto. Sarà bello vedere il rapporto dei tifosi con la loro squadra. Durante il sorteggio, invece, abbiamo parlato del River Plate con i nostri compagni di squadra argentini. Ci hanno trasmesso un po’ di sensazioni, ce lo godremo al massimo. Come ho detto, sarà emozionante e bello. Però penso che alla fine non conta chi ha più o meno tifosi in quel momento, ma la voglia di vincere».