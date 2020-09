Barella: “Inter sta creando qualcosa di importante! Felici per Conte. KO…”

Nicolò Barella

Barella – intervistato da “Rai Sport” al termine di Italia-Bosnia di Nations League – prima commenta la prestazione azzurra e poi viene interpellato sulla sua avventura nerazzurra. L’Inter di Conte è già nei suoi pensieri

PARZIALMENTE SODDISFATTO – Dopo Stefano Sensi (vedi dichiarazioni), tocca a Nicolò Barella destreggiarsi ai microfoni nel post-partita: «Per noi dell’Inter è stata una lunga stagione, abbiamo avuto solo cinque giorni di pausa. Ma ora siamo pronti a ripartire con un’altra stagione. In campo ho fatto un po’ più fatica del solito ma non ho perso la condizione. Stavo discretamente bene. Sono contento per ciò che ho dato alla squadra, non del risultato dell’Italia. Volevamo ricominciare con una vittoria».

RIPARTIRE DA COLONIA – Barella è già proiettato sui prossimi impegni in maglia nerazzurra ma prima c’è da smaltire l’ultima delusione: «Penso che l’Inter stia creando qualcosa di importante. Sicuramente perdere la finale di Europa League non è stato bello per nessuno. Né per la società né per noi giocatori. Ci tenevamo molto, anche perché avevamo fatto un bel cammino. Noi siamo contenti che il mister Antonio Conte sia rimasto, senza dubbio».