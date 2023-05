Barella, Inter avanti grazie ai suoi gol! Manca la rete al Milan – CdS

Nicolò Barella è stato uno dei trascinatori dell’Inter in Europa. Grazie ai suoi gol, i nerazzurri sono riusciti ad approdare in semifinale. Ora l’obiettivo del numero 23 è la prima rete al Milan

IMPORTANTE – Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanza di Nicolò Barella nella campagna europea dell‘Inter. Senza i suoi gol, probabilmente i nerazzurri non sarebbero arrivati in semifinale. Il sardo ha iniziato con quella prodezza al Camp Nou che pareggiò i conti contro il Barcellona, per poi segnare contro il Benfica sia all’andata che al ritorno. Prima della sfida i lusitani erano visti come un vero e proprio spauracchio, visto anche il momento non esaltante dei nerazzurri. Il 23 segnò al Da Luz di testa e a San Siro col mancino, trascinando i suoi in semifinale. La campagna europea di Barella, tralaltro, non era iniziata nel migliore dei modi. Il sardo era rimasto 90′ a guardare nella sfida d’esordio contro il Bayern Monaco, per via di alcuni atteggiamenti immaturi avuti nel derby di andata di campionato qualche giorno prima.

RICERCA – Proprio in occasione della doppia semifinale contro il Milan, Barella cercherà il primo gol contro i rossoneri. Il centrocampista nerazzurro aveva segnato al Diavolo con la maglia del Cagliari, salvo poi uscire sconfitto da quella sfida.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno