Barella, altro che infortunio: allenamento a tutta forza con l’Italia!

L’Italia procede con l’ultimo allenamento prima dell’esordio a Euro2024 contro l’Albania. Proprio da lì arrivano notizie super confortanti su Nicolò Barella.

SERENO – In questi minuti è in corso l’ultimo allenamento dell’Italia prima del grande debutto a Euro 2024 di domani, contro l’Albania. Dopo gli ultimi giorni particolarmente turbolenti a causa di qualche preoccupazione fisica di troppo, in casa azzurra è tornato finalmente il sereno. Tutti e ventisei gli italiani chiamati in causa da Luciano Spalletti per gli Europei oggi pomeriggio sono scesi in campo, compresi Nicolò Barella, Davide Frattesi e Nicolò Fagioli. I primi minuti dell’allenamento dell’Italia, alla vigilia dell’esordio contro l’Albania, sono stati aperti alla stampa. Grazie alle riprese e al reportage di Sky Sport 24 si è potuto notare un indizio particolarmente interessante proprio sulla forma fisica di Barella.

Barella si lascia l’infortunio alle spalle: buone risposte in allenamento!

IN FORMA – Nell’ultima settimana c’è stata grande apprensione per la condizione fisica di Nicolò Barella, che si è fermato poco prima dell’ultima amichevole dell’Italia. I tifosi azzurri – ed anche quelli interisti – possono però tirare un grosso sospiro di sollievo, soprattutto osservando il centrocampista nell’allenamento odierno. Barella, infatti, è sceso sul campo in Germania scatenatissimo oggi pomeriggio. Nel torello di riscaldamento il giocatore dell’Inter non ha tirato indietro la gamba, ma al contrario. Tanti cambi di direzione, accelerazione e corsa che possono far sorridere Spalletti in vista di Italia-Albania. Ovviamente si attende la fine della seduta odierna per conoscere qualche informazione in più anche sulla possibile formazione azzurra e sulla presenza della quota interista.

