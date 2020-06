Barella in panchina col Sassuolo, ecco i motivi della scelta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” spiega i motivi dell’assenza di Barella nella sfida col Sassuolo. Conte ha deciso di preservare il centrocampista.

PRECAUZIONE – Perché Barella ha saltato la gara col Sassuolo? Il centrocampista, uno dei fedelissimi di Conte, non solo non ha giocato titolare, ma non è nemmeno subentrato a gara in corso. Il tecnico volendo rimpolpare una mediana in netta difficoltà ha puntato sul giovane Agoumé. Un’assenza che si è sentita eccome visto il peso del numero 23 nella mediana nerazzurra. Barella è stato risparmiato contro il Sassuolo per precauzione. Il giocatore aveva la muscolatura troppo “carica”. Del resto sia contro il Napoli che contro la Sampdoria è stato il migliore per km percorsi. Era a rischio infortunio e Conte ha preferito preservarlo. Purtroppo a caro prezzo.