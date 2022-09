Barella con l’Italia come all’Inter, ma senza lamentele! Prestazione altalenante – CdS

Barella è a quota tre reti stagionali, ma le sue prestazioni sono altalenanti. Il Corriere dello Sport fa un paragone tra il giocatore visto all’Inter e quello con l’Italia, con una sola differenza.

RICADUTE EVIDENTI – L’Inter senza il vero Nicolò Barella gira a vuoto a centrocampo. Dal gol alla Cremonese a quello su punizione contro l’Udinese, non si può dire che l’inizio di stagione di Barella sia stato totalmente negativo, ma di sicuro il suo rendimento è stato fin qui altalenante, anche all’interno della stessa partita. L’esempio palese è proprio l’ultima sfida con i bianconeri: gioiello da calcio piazzato, poi però sul gol subito da Arslan a un certo punto Barella ha smesso di inseguire l’avversario. Stessa prestazione con l’Italia: ha corso, si è dato da fare, ma ha pure sbagliato diversi passaggi o lanci che solitamente non ha difficoltà a completare. Unica vera differenza il fatto che non abbia allargato le braccia e non si sia lamentato per qualche giocato o errore di un compagno. All’Inter gli capita spesso, forse troppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno