Barella, i dirigenti lo inviteranno a moderare i suoi atteggiamenti – TS

Nicolò Barella spesso si è reso protagonista di atteggiamenti rivedibili in campo. Il centrocampista sa di dover correggere questo difetto e di trasferire quelle energie nervose in partita

MODERAZIONE – Ancora una volta Nicolò Barella verrà richiamato per i suoi atteggiamenti discutibili in campo. L’ultimo episodio oggetto di discussione è la lite con Romelu Lukaku durante Sampdoria-Inter. I due poi si sono chiariti nell’intervallo, ma questi raptus fanno male a Barella e all’Inter. A inizio stagione, il centrocampista sardo è stato più volte richiamato, e i 90 minuti in panchina con il Bayern Monaco sono sembrati una punizione. In vista del match con l’Udinese non è dato sapere come Inzaghi si comporterà con il numero 23.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino