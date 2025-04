Barella festeggia col Cagliari Primavera: «Avete realizzato un mio sogno!»

Il Cagliari Primavera alza al cielo la Coppa Italia, dopo aver battuto il Milan in trasferta. Nicolò Barella, ex del settore giovanile rossoblù, si unisce ai festeggiamenti con un emozionante discorso ai ragazzi sardi.

TELETRASPORTATO – Dalla Champions League alla finale di Coppa Italia Primavera, Nicolò Barella è ovunque. Tornato in mattinata da Monaco di Baviera, dove ieri ha dato il suo massimo per portare l’Inter alla vittoria nell’andata dei quarti di finale, il centrocampista italiano nel pomeriggio si presenta sugli spalti dell’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. Il motivo è validissimo: sostenere il Cagliari Primavera, settore giovanile nel quale è cresciuto, nella finale di Coppa Italia contro il Milan. La presenza di Barella è di buon auspicio per i giovani sardi, che alzano il trofeo dopo un netto 0-3 ottenuto sui rossoneri.

DISCORSO – Al termine della gara, il numero ventitré nerazzurro si unisce ai festeggiamenti dei ragazzi del Cagliari Primavera, che lo guardano con occhi pieni di ammirazione. Il centrocampista italiano, al quale viene consegnata anche la medaglia della vittoria, fa loro un discorso emozionante: «Avete fatto la storia. Io ci ho provato per tanti anni ma non ce l’ho fatta, uscivo un po’ prima, agli ottavi di finale. Complimenti, sono contento per tutti voi. Avete realizzato uno dei miei sogni, che era vincere una Coppa con questa maglia. Io non ce l’ho fatta, lo avete fatto voi per me». Con la speranza di realizzare altri sogni con la maglia dell’Inter, intanto Barella si gode il bel momento della Primavera del Cagliari.