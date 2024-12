Barella fa 250, l’Inter lo esalta così: «Grinta, talento e leadership!»

Nicolò Barella ha tagliato il traguardo delle 250 presenze con la maglia dell’Inter in occasione del match vinto contro il Parma con il punteggio di 3-1. I nerazzurri hanno celebrato in modo speciale questo evento.

LA STORIA – Nicolò Barella è sempre più nella storia dell’Inter. Non solo per i 7 trofei già vinti in maglia nerazzurra, ma anche per il ruolo da protagonista con cui ha vissuto dal 2019 ad oggi la sua esperienza con i meneghini. Il calciatore sardo è un leader sia in campo che nello spogliatoio, incarnando quelle doti necessarie per assumere il ruolo di guida nei momenti di difficoltà. Una dote da leader resasi più evidente nel corso degli anni, grazie a un processo di maturazione che lo ha portato ad essere meno nervoso in campo.

La celebrazione dell’Inter per le 250 presenze di Barella

IL MESSAGGIO – L’Inter ha celebrato sui suoi account social lo storico traguardo raggiunto dal suo centrocampista. Questo il messaggio pubblicato dai nerazzurri: «Nicolò Barella è diventato il simbolo di un centrocampo che unisce grinta, talento e leadership, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa grazie alla sua classe e alla sua determinazione. Le 250 presenze di Barella con l’Inter rappresentano una storia costituita da talento puro, determinazione e senso di appartenenza. Un traguardo celebrato con un bellissimo gol, che ha permesso all’Inter di portarsi sul 2-0 nella sfida contro il Parma».