Barella l’elettricista dell’Inter: la sua carica per riaccendere la luce – CdS

Barella stasera guiderà l’Inter contro la Fiorentina per l’assalto al primo posto. I nerazzurri, vincendo contro la Viola, si porterebbero a meno uno dal Napoli capolista.

ARREMBAGGIO – Il pareggio di ieri sera del Napoli ha nuovamente galvanizzato tutto l’ambiente Inter, che stasera ha la grande chance di portarsi a meno uno dalla squadra di Antonio Conte. A guidare la Beneamata all’arrembaggio ci sarà Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, vice capitano nerazzurro, ritornerà dal primo minuto dopo aver fatto panchina ed essere entrato nella ripresa a Firenze. Come tutta l’Inter, anche lui, giovedì, è stato risucchiato dal clamoroso black-out che ha colpito il pianeta nerazzurro, ma stasera dovrà essere tutta un’altra storia. L’elettricista Barella è pronto a riaccendere la luce alla sua squadra.

Barella spinge l’Inter: riscatto contro la Fiorentina

MARCIA – Come sottolinea il Corriere dello Sport, chi ha visto Barella in questi giorni ad Appiani Gentile ha parlato di un giocatore super carico e determinato. L’Inter, stasera contro la Fiorentina, vuole riprendere la marcia. Il KO pesantissimo nel recupero di giovedì dovrà essere immediatamente dimenticato, c’è un primo posto da avvicinare e l’occasione è ghiottissima. Insomma, si tratta di una partita da non sbagliare assolutamente. Barella è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra. Il sardo alla Fiorentina ha già segnato tre volte e questa sera ha voglia di ripetersi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno