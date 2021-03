Barella e la passione per il basket: Â«Ci ho provato, il calcio ha prevalso!Â»

Barella e la passione per il basket: «Ci ho provato, il calcio ha prevalso!»

Barella, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Barella non vive di solo calcio. Il centrocampista dell’Inter – intervistato da “Sky Sport NBA” – racconta come nasce la sua grande passione per il basket. L’ex Cagliari svela anche di aver provato a praticare il basket

PASSIONE BASKET – Nicolò Barella è un grande appassionato di basket. Il centrocampista dell’Inter racconta come nasce questa sua passione: «Nel mio caso non è una passione di mio padre, ma dei miei cugini e dei miei zii che hanno questa grande passione per il basket. Mi hanno contagiato, hanno anche convinto mia madre a farmi fare basket poi però il calcio ha prevalso. Sono state grandi sfide, anche più importanti di qualche partita di calcio (ride, ndr), c’era tanta competizione in famiglia perché è il loro sport. Però sia in spiaggia oppure nella casa di famiglia, loro si allenavano e io cercavo di metterli in difficoltà».