Barella Ã¨ diventato un punto fermo per Conte, ma per il futuro? – TS

Barella è diventato un punto fermo per Conte, ma per il futuro? – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come Barella alla prima stagione all’Inter si sia imposto come insostituibile. Per il futuro però servirà crescere ancora.

TITOLARE FISSO – L’Inter riparte in campionato con la certezza dell’imprescindibile Nicolò Barella. Il centrocampista dovrebbe partire da titolare anche contro la Sampdoria e del resto alla prima stagione nerazzurra è praticamentre sempre sceso in campo agli ordini di Conte. Uniche due pause: per infortunio al ginocchio e per squalifica. Dopodiché per il tecnico il sardo è sempre stato un punto fermo nelle formazioni. Anche contro il Ludogorets, quando ci sono state rotazioni.

DIMOSTRAZIONE – Insieme all’altro highlander Brozovic è lui il presenzialista in maglia nerazzurra. Barella ha nettamente schiantato la concorrenza, per quanto nessuno della rosa abbia esattamente le sue caratteristiche. E ora sta costruendo anche un ottimo feeling con Eriksen. Arrivato da Cagliari con l’etichetta di acquisto più costoso della storia nerazzurra sta dimostrando perché l’investimento sia stato tutt’altro che esagerato.

FUTURO DA SCRIVERE – In questa stagione si è imposto e ha dimostrato il suo valore. Ma per la prossima lo aspetta una sfida. L’Inter sta cercando rinforzi a centrocampo e starà a Barella dimostrarsi ancora imprescindibile. La società punta a un profilo simile, ma con più maturità ed esperienza internazionale. Tipo Vidal. Il sardo maturerà ancora?