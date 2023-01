Barella e Calhanoglu, oggi esami strumentali: ottimismo solo per uno – CdS

Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu oggi verranno sottoposti ad esami strumentali dopo i problemi fisici accusati contro il Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, filtra ottimismo solo per uno. Mentre l’altro rischia seriamente di saltare la sfida di Supercoppa italiana.

PRIMA DEL MILAN – Allarme attorno alle situazioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che oggi verranno sottoposti ad esami strumentali per verificare in maniera definitiva le loro condizioni. Per il centrocampista sardo, alle prese con un affaticamento all’adduttore, trapela un certo ottimo. Mentre è alta la preoccupazione per il turco, sofferente all’ileopsoas, che rischia seriamente di saltare anche la Supercoppa contro il Milan. Ed è chiaro che per Inzaghi sarebbe un problema pesante. Tenuto conto che Brozovic si sta ancora allenando a parte per la piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, accusata la scorsa settimana. La speranza è che entro un paio di giorni riesca a tornare in gruppo, così da giocare almeno uno spezzone del match con il Verona, mettendosi nelle condizioni di essere in campo a Riyad, il 18 gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno