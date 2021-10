Barella e Brozovic leader dentro e fuori il campo: un retroscena in autogrill – TS

Barella e Brozovic trascinatori anche all’interno dello spogliatoio. L’edizione odierna di TuttoSport svela un retroscena legato alle vittorie dell’Inter e la sosta in autogrill.

PICCOLE ABITUDINI – Soltanto un gruppo coeso può riprendere così frequentemente il filo di parte che sembravano ormai perse. Ne è sicuro il quotidiano di Torino oggi in edicola, che svela un retroscena legato alle vittorie dell’Inter e la sosta in autogrill da parte dei nerazzurri. È successo anche al ritorno dalla vittoriosa trasferta di Reggio Emilia, dove la squadra ha chiesto di fare sosta all’autogrill di Fiorenzuola. La maggior parte dei giocatori è rimasta in pullman, mentre Nicolò Barella e Marcelo Brozovic acquistavano dolci e qualche bottiglia di birra. Non è la prima volta che succede, e di certo non è di certo un abitudine che dovrebbe far parte della dieta di un atleta professionista, ma può rappresentare un’eccezione dopo un successo appena conquistato. Si tratta di piccole abitudini che aiutano alla squadra a mantenere alto l’umore.

Fonte: TuttoSport – ST. SC