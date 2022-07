Barella: «Difficoltà mi hanno fatto crescere! Rispetto con tifosi dell’Inter»

Nicolò Barella, presente all’evento di Nike HQ insieme al resto della squadra (QUI le parole di Lukaku), ha spiegato cos’è per lui il calcio e non solo.

RISPETTO NEL CALCIO – Nicolò Barella nel corso dell’evento di presentazione della nuova maglia dell’Inter 2022-2023: «L’immagine finale dell’anno scorso anche una delusione per noi e i tifosi, c’è stato rispetto e amore tra noi e i tifosi e penso che sia stata la dimostrazione migliore. È stato frutto di un grandissimo lavoro e impegno per la società che ha puntato su un gruppo e ha dimostrato di essere forte. Si è creato qualcosa di forte che ci ha aiutato a vincere dei trofei. Il fatto di essere come dei fratelli anche fuori dal campo è una delle cose più belle che ha creato l’Inter. Anche l’anno scorso eravamo tutti uniti. Il calcio aiuta a stare a contatto con persone diverse, ti fa crescere più velocemente rispetto altri lavori e ti ritrovi catapultato in un’altra città dove non eri abituato a stare. Quello che mi ha fatto crescere di più sono state le difficoltà. Nel calcio c’è sia il bello che il brutto, e questo ti fa crescere di più. È una bella maglia, evoca dei ricordi del passato».