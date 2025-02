Barella compie 28 anni, l’Inter lo celebra: «Perno imprescindibile della squadra di Inzaghi!»

Nicolò Barella festeggia oggi 28 anni: l’Inter lo ha festeggiato con un messaggio denso di affetto e stima nei riguardi del calciatore sardo.

IL GIORNO – Nicolò Barella, pilastro dell’Inter, compie oggi 28 anni. Il calciatore italiano rappresenta un elemento imprescindibile del reparto di centrocampo del club nerazzurro, come dimostrato in maniera plastica dalle difficoltà riscontrate dai meneghini in occasione della sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. La qualità da lui mostrata in campo, abbinata alle sue doti uniche di leadership, lo rendono un elemento centrale dell’ingranaggio a disposizione di mister Simone Inzaghi.

Barella festeggia 28 anni: il messaggio dell’Inter

AUGURI NERAZZURRI – L’Inter ha omaggiato il calciatore nerazzurro con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: «Determinazione, leadership e qualità. Sono queste le caratteristiche che rendono Nicolò Barella uno dei perni imprescindibili della squadra di Simone Inzaghi. Oggi il numero 23 nerazzurro compie 28 anni.

Arrivato all’Inter nell’estate del 2019, Nicolò in queste stagioni ha messo in mostra tutto il suo straordinario talento. Con 263 presenze e 25 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme ai suoi compagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

A Nicolò vanno i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!»