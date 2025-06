Barella: «Ci godremo il Mondiale per Club. Sarà emozionante»

Nicolò Barella sarà tra i protagonisti dell’Inter nel nuovo Mondiale per Club che avrà inizio il 18 giugno per i nerazzurri. Il centrocampista ha detto la sua su ESPN.

NUOVO TORNEO – Il Mondiale per Club si disputerà per la prima volta nella storia del calcio in un format diverso. La Fifa ha promosso un altro torneo in un calendario già pieno e fitto di impegni, l’Inter parteciperà dopo aver giocato circa 60 partite stagionali. La squadra è arrivata stanchissima alla finale di Champions League, i big hanno faticato come Nicolò Barella. Tanti vogliono rifarsi e Cristian Chivu dovrà ritrovare gli stimoli dei giocatori in un momento così complicato. Barella ha giocato con l’Italia da titolare con la Norvegia ed è rimasto in panchina con la Moldova. Il centrocampista ha avuto un po’ di riposo e ora si trova negli Stati Uniti con i compagni. Ha detto sulla prima partita del torneo con il Monterrey: «Sicuramente dopo aver conosciuto il sorteggio abbiamo parlato con i compagni argentini, sono abituati a questo clima caldo. Ci hanno trasmesso queste sensazioni. Aspettiamo, ce lo godremo al massimo, sarà emozionante, bello. Ma alla fine non conterà chi avrà più o meno tifosi, ma chi avrà più voglia di vincere»