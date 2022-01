Barella centrocampista più prezioso in Serie A! Altri due Inter nella top10

Nicolò Barella è il centrocampista di maggior valore della Serie A, secondo Transfermarkt. Nella top10 altri due giocatori dell’Inter.

MVP – Nicolò Barella è il miglior centrocampista della Serie A in carica. Un riconoscimento che il 23 dell’Inter ha vinto al termine della stagione 2020/21, culminata col diciannovesimo scudetto nerazzurro. E ora è anche il centrocampista che in assoluto vale di più. Secondo Transfermarkt, l’interista sale in vetta alla classifica, raggiungendo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: per entrambi, la piattaforma stima un valore di 70 milioni di euro. E questo rende Barella il centrocampista più prezioso anche dell’Inter. Nella top10 sono infatti presenti due suoi compagni di reparto, che per età e prospettive si piazzano però più indietro. Marcelo Brozovic (vicino al rinnovo con l’Inter) si piazza al settimo posto con un valore di 40 milioni; Hakan Calhanoglu invece si “ferma” a 35 milioni all’ultimo posto. Un valore sconosciuto al club nerazzurro quello del turco, che in estate scavalca il Naviglio a parametro zero. Ecco la top10 completa di Transfermarkt:

Barella raggiunge Milinkovic-Savic. Ora l'azzurro dell'Inter e il serbo della Lazio si contengono la palma di centrocampista più prezioso 🥇della #SerieA.#TMdatabase #ValoriDiMercato pic.twitter.com/XqMEvANGEn — Transfermarkt.it (@TMit_news) January 1, 2022