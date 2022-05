Barella centro di gravità dell’Inter: un solo dato ancora da migliorare – CdS

Barella è fondamentale per l’Inter. Fa la differenza sia in positivo quando gioca come sa sia in negativo quando delude. Come analizzato dal Corriere dello Sport odierno, a due partite dalla fine di questa stagione, resta un solo aspetto delle sue prestazioni da ottimizzare

CENTROCAMPISTA TOTALE – Il momento più complicato della stagione dell’Inter è coinciso con il calo di Nicolò Barella, che ha rialzato il livello in quest’ultimo periodo. E così si rialzato anche il livello dell’Inter. L’importanza di Barella per l’Inter è paragonabile solo a quella di Marcelo Brozovic, altro elemento insostituibile. Con il gol in Finale di Coppa Italia la mezzala italiana ha raggiunto quota 4. Un bottino ancora troppo basso per un centrocampista del suo valore. E infatti, come evidenziato dal collega Pietro Guadagno per il Corriere dello Sport oggi in edicola, è l’unico aspetto da migliorare. Per quanto riguarda gli assist, invece, i dati parlano chiaro: sono già 10 contro gli 11 del primatista Hakan Calhanoglu, pari ruolo nel centrocampo nerazzurro. Se Barella è in palla, l’Inter gira. E ora dovrà dimostrarlo nella sua Cagliari… a rischio retrocessione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

