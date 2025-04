Barella capitano di Milan-Inter! Novità al suo fianco per Inzaghi – CdS

Nicolò Barella, senza Lautaro Martinez, sarà il capitano dell’Inter nella sfida di questa sera contro il Milan. In Coppa Italia il centrocampista sarà affiancato da una novità per il Corriere dello Sport.

LEADER – Lautaro Martinez ha dato definitivamente forfait ieri sera. Ha provato di tutto per esserci, ma lo staff medico preferisce non forzare e Simone Inzaghi sarà così privo della sua punta titolare. Nemmeno la panchina per l’argentino, che lascerà la fascia di capitano all’altro leader di questa squadra: Nicolò Barella. Per lui sarà la prima partita di Coppa Italia in questa stagione, la seconda se si vogliono contare i cinque minuti finali di Inter-Lazio. Milan-Inter per il sardo ha un sapore particolare. Il motivo? Non ha mai segnato in un derby da quando è arrivato a Milano.

COMPAGNO – La grande novità non riguarda Barella in campo, che rimane una scelta obbligata a causa della sua squalifica in campionato per la trasferta di Parma. Inzaghi, nell’ultimo allenamento di ieri, ha provato un altro compagno al fianco del numero 23: non Henrikh Mkhitaryan, che dovrà giocare per forza di cose a Parma, bensì Davide Frattesi. L’ex Sassuolo è pronto alla seconda partita consecutiva dal primo minuto e dovrà dimostrare che assieme a Barella forma una coppia che funzionare.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia