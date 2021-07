Barella, Bastoni e Lautaro Martinez in vetrina: possibili offerte. Inter tranquilla

Barella ha trionfato con l’Italia, laureandosi Campione d’Europa così come Bastoni mentre Lautaro Martinez è Campione d’America. Silvia Vallini – intervenuta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – fa il punto sui tre nerazzurri mentre Inzaghi ritrova Skriniar (vedi articolo)

PRESENTE E FUTURO – Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez rappresentano il presente e il futuro dell’Inter, ora più che mai: «Barella può essere sempre più leader e consapevole nel centrocampo dell’Inter, aiutandola a fare un salto in Europa perché è lì che deve crescere. Barella arrivava due anni all’Inter, oggi è Campione d’Italia e d’Europa e quella consapevolezza acquisita può fare la differenza. Vale per lui, Bastoni e Lautaro Martinez. Lautaro è Campione d’America, ha vinto al fianco di Leo Messi. Ha trovato continuità. Sono giocatori che possono rappresentare un quid in più per questa squadra. Ovviamente si sono anche messi in vetrina e quindi potrebbero arrivare grandi offerte per loro. Sappiamo che in questo periodo offerte di un certo genere verranno inevitabilmente prese in considerazione ma stando all’attualità nessuna di queste è arrivata. Milan Skriniar è tornato ad Appiano, primo giorno di ritiro e primo contatto con Inzaghi».