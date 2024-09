Barella, assente in Nazionale. Inzaghi lo aspetta ad Appiano. Ecco la data

Non ci sarà Nicolo Barella nelle sfide dell’Italia. Il centrocampista dell’Inter si opererà per poi far rientro subito a Milano e iniziare a preparare le sfide di Champions League e Serie A.

ASSENTE – Nicolò Barella sarà assente alla chiamata di Luciano Spalletti in vista degli impegni della Nazionale italiana. Il centrocampista dell’Inter non prenderà parte al raduno di Coverciano: il ct azzurro dovrà fare dunque a meno dell’azzurro per gli impegni contro Francia e Israele. Nicolò Barella si dovrà operare al naso dopo un colpo subito a Euro 2024 e rinviato a settembre per capirne meglio i dettagli dell’intervento. L’appuntamento è fissato nella giornata di domani per poi fare subito ritorno ad Appiano Gentile.

LAVORO – Barella rientrerà subito dopo a Milano e inizierà a lavorare nel pomeriggio di martedì quando Inzaghi ha fissato la ripresa degli allenamenti. Per il centrocampista azzurro ci saranno alcuni giorni di assestamento anche per via della maschera prima di iniziare a rientrare man mano con il gruppo al completo. Da martedì prossimo poi, si inizierà a pensare alle sfide di campionato e Champions League con il primo trittico stagionale. I nerazzurri infatti se la vedranno contro Monza, poi City a Manchester e infine il derby della Madonnina contro il Milan.